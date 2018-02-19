Yarışmacı dev direkten böyle düştü

Rusya’da bir festival kapsamında düzenlenen direğe çıkma yarışmasında feci bir kaza yaşandı. Anjero-Sucensk şehrinde yaşanan olayda, dev direğe çıkan ve tepesindeki kutuya değen yarışmacı, inişe geçtikten kısa süre sonra dengesini kaybetti ve aşağı düştü.
Metrelerce yüksekten sert biçimde zemine çarpan şahıs, ağır şekilde yaralandı. Adam hastane kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yarışma için güvenlik önlemi alınmaması ise dikkat çekti.
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