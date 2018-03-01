Yarışta feci kaza! Alev topuna döndü

John Force ve Jonnie Lindberg'in birbirleriyle karşılaştığı yarışta Force'un kullandığı araçtaki yakıt sızıntısı patlamaya neden oldu. Bir anda alev topuna dönen otomobil Lindberg'in kullandığı yarış aracına çarparak yavaşlayabildi. Alev alan araçtaki sürücü John Force'un hastaneye kaldırıldığı kazadan iki sürücü de mucizevi şekilde ciddi yaralar almadan kurtuldu.
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