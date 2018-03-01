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Yarışta feci kaza! Alev topuna döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

John Force ve Jonnie Lindberg'in birbirleriyle karşılaştığı yarışta Force'un kullandığı araç bir anda alev topuna döndü. İşte o görüntüler...

John Force ve Jonnie Lindberg'in birbirleriyle karşılaştığı yarışta Force'un kullandığı araçtaki yakıt sızıntısı patlamaya neden oldu. Bir anda alev topuna dönen otomobil Lindberg'in kullandığı yarış aracına çarparak yavaşlayabildi. Alev alan araçtaki sürücü John Force'un hastaneye kaldırıldığı kazadan iki sürücü de mucizevi şekilde ciddi yaralar almadan kurtuldu.

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Yarış Kaza john force jonnie lindberg

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