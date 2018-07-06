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Yarışta inanılmaz olay: Rakibini böyle durdurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

Yarışta inanılmaz olay, yarış devam ederken rakibini böyle durdurdu

Diamond League'in Lozan ayağındaki 5000 metrelik yarış esnasında son virajda Etiyopyalı atlet Yomif Kejelcha, rakibi Selemon Barega'yı çekerek düşürmeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diamond League Yarış 5000 metre Yomif Kejelcha Selemon Barega

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