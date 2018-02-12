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Yasağa rağmen böyle dans etti!

İLGİNÇ HABERLER | 12.02.2018 11:01 | Son Güncelleme

İran’da bir kadının yasağa rağmen sokakta dans etmesine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İranlı kadınların İran hükümetine karşı başlattığı 'Beyaz çarşambalar" eylemi giderek yayılıyor. İran'da rejim karşıtı gösterin adreslerinden olan başkent Tahran sokakları bu kez de yasağa rağmen bir kadının sokakta dans etmesine tanık oldu. Sokak müzisyenlerinin müziği ile dans eden kadının görüntüsü sosyal medyadan çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kadın yasak dans

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