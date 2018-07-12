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Yaşlandı diye sokağa atıldığını iddia ettiği köpek için kahrolan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 16:47 | Son Güncelleme

İddiaya göre, yaşlandığı için sokağa atılan köpeği sahiplenen adam bir video çekerek böyle isyan etti.

Adamın iddia ettiğine göre videodaki sevimli köpek yaşlandığı için sokağa terk edildi. Terk edildikten sonra da bu kişiye getirilmiş getirilmiş ve güzel yürekli adam da köpeğe sahip çıktığını söylüyor. Hayvan sevgisiyle dolup taşan adam bir video çekerek de köpeği sokağa terk edenlere isyan etti.

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