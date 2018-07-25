HABER

Yaşlı adam herkesin içinde kadının eteğinin altından baktı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Yaşlı adam herkesin içinde kadının eteğinin altından baktı. O anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Kalabalık ortamda oturan yaşlı bir adam, kadının kısa eteğinin altından gizlice baktı. O anlar çevredeki bir başka vadandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Kendi yöntemiyle duş alan çocukKendi yöntemiyle duş alan çocuk
E-5 Karayolu’nda feci motosiklet kazası kameradaE-5 Karayolu’nda feci motosiklet kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşlı adam taciz Etek altı sapığı Etek

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
teyze de aralamis bacaklari iyi görsün diye
Diğer Haberler
Shaquille O'Neal büyük tehlike atlattı

Shaquille O'Neal büyük tehlike atlattı

Kendi yöntemiyle duş alan çocuk

Kendi yöntemiyle duş alan çocuk

E-5 Karayolu’nda feci motosiklet kazası kamerada

E-5 Karayolu’nda feci motosiklet kazası kamerada

Aslana kafa tutan porsuk

Aslana kafa tutan porsuk

Acımasız şakanın sürpriz sonu böyle geldi

Acımasız şakanın sürpriz sonu böyle geldi

Şemsiye ile balık avı

Şemsiye ile balık avı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.