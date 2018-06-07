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Yaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

Çin'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polisin yaşlı adamı karşıya geçirdiği anlar büyük takdir topladı.

Çin'de kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir adam yolun karşısına geçmek için yaya geçidine geliyor. Yavaş bir şekilde karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamı fark eden polis ise adamın araçların arasında kalmaması için sırtına alarak karşıya geçiyor. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
çin polis yaşlı adam

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