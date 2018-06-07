Yaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçirdi

Çin'de kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir adam yolun karşısına geçmek için yaya geçidine geliyor. Yavaş bir şekilde karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamı fark eden polis ise adamın araçların arasında kalmaması için sırtına alarak karşıya geçiyor. İşte o anlar...

