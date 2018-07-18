HABER

Yaşlı adamın hoverboard keyfi

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da elektrikli kaykay (hoverboard) ile görüntülenen yaşlı amcanın videosu görenlerin yüzünü güldürdü.

Sosyal medya da paylaşılan görüntü de yaşlı adamın iki tekerleğe sahip olan ve kullanıcıların denge hareketlerine göre kontrol edebildiği elektrikli kaykay ile yolculuğu görenleri hem hayrete düşürdü hem de yüzlerini güldürdü. İsminin Mehmet olduğu söylenilen yaşlı adamın elektrikli kaykay keyfi yoldan geçen bir araç sürücüsü tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek binlerce beğeni aldı.


PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
Trafikte kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kameradaTrafikte kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada
Hem kadınları taciz etti, hem de kendisini engellemeye çalışanlara saldırdıHem kadınları taciz etti, hem de kendisini engellemeye çalışanlara saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaykay Hoverboard Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafikte kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

Trafikte kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

Hem kadınları taciz etti, hem de kendisini engellemeye çalışanlara saldırdı

Hem kadınları taciz etti, hem de kendisini engellemeye çalışanlara saldırdı

Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı... O anlar kamerada

Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı... O anlar kamerada

Karadeniz’de Çıkan Hortumlar Rus Balıkçılara Zor Anlar Yaşattı

Karadeniz’de Çıkan Hortumlar Rus Balıkçılara Zor Anlar Yaşattı

Hatalı sollama ölüm getirdi...Kafa kafaya böyle çarpıştılar

Hatalı sollama ölüm getirdi...Kafa kafaya böyle çarpıştılar

Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı....O anlar saniye saniye kamerada

Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı....O anlar saniye saniye kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.