Yaşlı adamın hoverboard keyfi

Sosyal medya da paylaşılan görüntü de yaşlı adamın iki tekerleğe sahip olan ve kullanıcıların denge hareketlerine göre kontrol edebildiği elektrikli kaykay ile yolculuğu görenleri hem hayrete düşürdü hem de yüzlerini güldürdü. İsminin Mehmet olduğu söylenilen yaşlı adamın elektrikli kaykay keyfi yoldan geçen bir araç sürücüsü tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek binlerce beğeni aldı.



