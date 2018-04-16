HABER

Yaşlı adamın metrelerce yüksekten yere çakılma anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Meksika'da yaşlı bir adam metro istasyonuna inerken dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı düştü.

Merdiven korkuluklarına tutunarak durağa inmek isteyen yaşlı adam bir anda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düştü. Önce sert bir şekilde yere çarpan adam ardından raylara düştü. Facia anı kameraya böyle yansıdı.

Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da perukTrump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da peruk
Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!
Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika Metro Istasyonu yaşlı adam

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahşap bir anda yüzüne fırladı

Ahşap bir anda yüzüne fırladı

Yavru köpeğin bu halleri sosyal medyada rekor kırdı

Yavru köpeğin bu halleri sosyal medyada rekor kırdı

Şeker alabilmek için bakkala 3 düğme veren çocuk

Şeker alabilmek için bakkala 3 düğme veren çocuk

Kalbi duran sincabı hayata böyle döndürdüler

Kalbi duran sincabı hayata böyle döndürdüler

Pikap boyunu aşan yükle trafikte kazaya böyle davetiye çıkardı

Pikap boyunu aşan yükle trafikte kazaya böyle davetiye çıkardı

Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Ortalık bir anda savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.