HABER

Yaşlı çiftin Survivor yarışı kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

Bahçelerine kurdukları parkurda yarışan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sakarya'da yaşayan bir ailenin çocukları Survivor yarışmasından esinlenerek bahçelerinde kendi imkanlarıyla yapmış oldukları parkurda annesi ile babalarını yarıştırdılar. İzleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktıran o eğlenceli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Dinozorla karşılaşan alman kurdu ne yapacağını şaşırdıDinozorla karşılaşan alman kurdu ne yapacağını şaşırdı
Yarışta inanılmaz olay: Rakibini böyle durdurduYarışta inanılmaz olay: Rakibini böyle durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor Yarış yaşlı çift sakarya

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dinozorla karşılaşan alman kurdu ne yapacağını şaşırdı

Dinozorla karşılaşan alman kurdu ne yapacağını şaşırdı

Yarışta inanılmaz olay: Rakibini böyle durdurdu

Yarışta inanılmaz olay: Rakibini böyle durdurdu

Ünlü rapçi Tory Lanez hayranını böyle yumrukladı

Ünlü rapçi Tory Lanez hayranını böyle yumrukladı

Sürücünün dikkati faciayı önledi

Sürücünün dikkati faciayı önledi

Havuzda eğlenen baykuş

Havuzda eğlenen baykuş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.