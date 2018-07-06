Yaşlı çiftin Survivor yarışı kahkahaya boğdu

Sakarya'da yaşayan bir ailenin çocukları Survivor yarışmasından esinlenerek bahçelerinde kendi imkanlarıyla yapmış oldukları parkurda annesi ile babalarını yarıştırdılar. İzleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktıran o eğlenceli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.



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