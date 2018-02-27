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Yaşlı kadın sanal gerçeklik gözlüğü denedi, çığlık çığlığa kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 17:07 | Son Güncelleme

Yaşlı kadın sanal gerçeklik gözlüğü denedi, çığlık çığlığa kaldı.

Yaşlı kadın ilk defa sanal gerçeklik gözlüğü denemiş ve çığlık çığlığa kalmış.

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