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Yaşlı leopar 4 sırtlanın saldırısına uğradı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2018 11:23 | Son Güncelleme

Yaşlı leopar 4 sırtlanın saldırısına uğradı, görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Kruger doğal yaşam alanında amatör kameraya yansıyan görüntü benzerine az rastlanır cinsten. Görüntülerde yaralı ve yaşlı bir leopar, sırtlan grubunun saldırısına uğruyor.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü ilgiyle izleniyor.

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leopar sırtlan

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