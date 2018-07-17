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Yavru ayıyı “gel buraya oğlum” diyerek çağırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2018 15:21 | Son Güncelleme

Bolu’nun Seben İlçesi’nde ormanlık alanda gezerken karşılaştığı yavru ayıyı “gel oğlum buraya” diyerek görüntüleyen Mürsel Yılmaz, sosyal medyada yayınladığı video ile ilgi odağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan ve yıllık izninde memleketi Seben’e gelen Mürsel Yılmaz isimli vatandaş, Uzundere mevkiinde ormanlık alanda aracıyla gezerken yavru bir ayı gördü. Aracından inen Yılmaz, cep telefonu ile ormanlık alanda gördüğü yavru ayıyı görüntülemeye başladı.

Ağaçların ve kayalıkların arasında yiyecek arayan yavru ayıya korkusuzca yaklaşan Mürsel Yılmaz, yavru ayıya bölgeden uzaklaşmaması için defalarca “gel oğlum buraya, kaçma” diyerek seslendi. Yavru ayının annesinin ortaya çıkmasından çekinmeyen Yılmaz, ayının videosunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yılmaz’ın, görüntülerde ayıya “gel buraya” diyerek seslenmesi ve korkusuz davranışları sosyal medyada büyük ilgi gördü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu ayı seben

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