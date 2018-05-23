Yavru domuzu yakalayan adama şok.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük ilgi gördü. Ormanlık bir alanda yaban domuzunu yakalamaya çalışan adam beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Sakin bir şekilde yavru yaban domuzuna yaklaşan adam onu yakaladığında, ağacın arkasında bulunan anne yaban domuzu yavrusunu kurtarmak için adama saldırıyor. Amerika'da çekildiği tahimn edilen görüntüde neye uğradığını şaşıran adam bir anda kaçıyor. İşte adama şok etkisi yaşatan o video.

