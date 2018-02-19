Yavru fili böyle kurtardılar

Tayland'da yavru bir fil 3 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Vatandaşların dikkati üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yavru filin düştüğü çamurlu su dolu çukuru vinç ile genişleterek dışarı çıkmasını sağladı.

3 saatlik kurtarma çalışmasının ardından özgürlüğüne kavuşan yavru fil, yakınlarda kendisini bekleyen annesinin yanına koştu.