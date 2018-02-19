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Yavru fili böyle kurtardılar

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 09:56 | Son Güncelleme

3 metre derinliğindeki çamur dolu çukura düşen yavru filin bu kurtarma görüntüsü tüm dünyada ilgiyle izlendi.

Tayland'da yavru bir fil 3 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Vatandaşların dikkati üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yavru filin düştüğü çamurlu su dolu çukuru vinç ile genişleterek dışarı çıkmasını sağladı.

3 saatlik kurtarma çalışmasının ardından özgürlüğüne kavuşan yavru fil, yakınlarda kendisini bekleyen annesinin yanına koştu.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND fil

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