Yavru keçiyi emziren anne köpek

Hindistan'da kaydedilen bu görüntü sosyal medyada ilgiyle izlendi. Annesi hastalandığı için ondan beslenemeyen yavru keçiyi, anne köpek, kendi yavruları ile beraber böyle besledi.
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