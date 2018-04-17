HABER

Yavru kedinin yılanla imtihanı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

Ordu’da yavru kedi ilk defa gördüğü yılandan korktuğu için yaklaşamadı.

Ordu Kabadüz ilçesinde Süleyman Bıyık’a ait Boncuk isimli yavru kedi ilk kez gördüğü yılanı yakalayamadı. Yavru kedi çekinerek patileriyle yılana vurmaya çalışsa da, kediye aldırış etmeyen yılan otların arasında kayboldu. (İHA)

Artık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakArtık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
Müebbetlik paşadan ilk sözler: Cumhurbaşkanımızın kızları sevinmiştirMüebbetlik paşadan ilk sözler: Cumhurbaşkanımızın kızları sevinmiştir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi yılan

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dev vinç büyük gürültüyle yerle bir oldu

Dev vinç büyük gürültüyle yerle bir oldu

Yaşlı adamın metrelerce yüksekten yere çakılma anı kamerada

Yaşlı adamın metrelerce yüksekten yere çakılma anı kamerada

Ahşap bir anda yüzüne fırladı

Ahşap bir anda yüzüne fırladı

Yavru köpeğin bu halleri sosyal medyada rekor kırdı

Yavru köpeğin bu halleri sosyal medyada rekor kırdı

Şeker alabilmek için bakkala 3 düğme veren çocuk

Şeker alabilmek için bakkala 3 düğme veren çocuk

Kalbi duran sincabı hayata böyle döndürdüler

Kalbi duran sincabı hayata böyle döndürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.