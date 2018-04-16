HABER

Yavru köpeğin bu halleri sosyal medyada rekor kırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

Annesinin ısrarlı ilgisizliğine rağmen oyun oynamakta ısrarlı yavrusunun görüntüsü sosyal medyayı salladı

Annesinin ısrarlı ilgisizliğine rağmen oyun oynamakta ısrarlı yavrusunun paylaşım rekoru kıran halleri kamerada.

Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndüÜlke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
İngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırızİngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırız
Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yavru köpek sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şeker alabilmek için bakkala 3 düğme veren çocuk

Şeker alabilmek için bakkala 3 düğme veren çocuk

Kalbi duran sincabı hayata böyle döndürdüler

Kalbi duran sincabı hayata böyle döndürdüler

Pikap boyunu aşan yükle trafikte kazaya böyle davetiye çıkardı

Pikap boyunu aşan yükle trafikte kazaya böyle davetiye çıkardı

Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Çiftçinin sorunlarını televizyon üzerine çıkarak anlattı

Çiftçinin sorunlarını televizyon üzerine çıkarak anlattı

Dev kobra yumurtaları böyle kustu!

Dev kobra yumurtaları böyle kustu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.