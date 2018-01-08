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Yavru sincap, kediye yem oldu

İLGİNÇ HABERLER | 08.01.2018 20:46 | Son Güncelleme 8 saat önce

Bir adamın ellerinde doğal yaşamına bırakılan yavru sincap ağacın üzerindeyken bir kedinin saldırısına uğradı. Saniyeler içinde sincabı yakalayan kedinin o anları kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi Sincap

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