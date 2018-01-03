Yavru zebrayı öldürmeye çalışan sürü lideri

Vahşi hayatı gezmeye çıkan turistler, korku dolu anlara şahit oldu. Görüntülerde; sürünün liderliğini yapan zebranın, yavru bir erkek zebrayı öldürmeye çalıştığı görüldü. Lider zebranın tüm hamlelerine rağmen, yavru zebranın hayatta kalmayı başardığı da kameralara yansıdı.