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Yavruları için kendisini tehlikeye attı... O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yavrularının bulunduğu bahçeye giren köpeği fark eden bir kedi, kısa süreli boğuşma sonucu amacına ulaştı.

Eskişehir'de bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, anne kedi yavrularını korumak için kendisini tehlikeye atıyor. Yavruların bulunduğu bahçeye giren köpeği fark eden anne kedi, koşarak saldırıya geçiyor.

Kısa süreli bir boğuşma yaşanırken, anne kedi istediğini alıyor ve köpek bahçeyi terk etmek zorunda kalıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir köpek kedi

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