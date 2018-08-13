Yavruları için kendisini tehlikeye attı... O anlar kamerada

Eskişehir'de bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, anne kedi yavrularını korumak için kendisini tehlikeye atıyor. Yavruların bulunduğu bahçeye giren köpeği fark eden anne kedi, koşarak saldırıya geçiyor.

Kısa süreli bir boğuşma yaşanırken, anne kedi istediğini alıyor ve köpek bahçeyi terk etmek zorunda kalıyor. (İHA)



