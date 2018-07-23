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Yavrularını kurtarmak için köpeğe böyle saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Yavrularını kurtarmak için isteyen anne kedi, köpeğe saldırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İri bir köpek karşısında zor durumda kalan yavrusunu korumak isteyen anne kedi, gözünü karartıp köpeğe saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi köpek

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