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Yavrusu için sırtlanlarla böyle mücadele etti

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Anne aslanın yavrusunu korumak için sırtlanlarla mücadelesi kameraya böyle yansıdı.

Afrika ülkesi Botsvana'da onlarca sırtlan tarafından çevrelenen anne aslan ve yavrusunun görüntüleri izleyenleri heyecanlandırıyor. Dört bir yandan saldıran sırtlanlara karşı yavrusunu savunan aslan onlarcasına karşı tek başına giriştiği amansız mücadelede galip geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan Botsvana sırtlan

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