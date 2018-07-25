Yavrusu için sırtlanlarla böyle mücadele etti

Afrika ülkesi Botsvana'da onlarca sırtlan tarafından çevrelenen anne aslan ve yavrusunun görüntüleri izleyenleri heyecanlandırıyor. Dört bir yandan saldıran sırtlanlara karşı yavrusunu savunan aslan onlarcasına karşı tek başına giriştiği amansız mücadelede galip geliyor.
Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Yunan psikopos: Yangın, Çipras ateist olduğu için çıktı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Ünlü milyonere 'seks tarikatı' suçlaması
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...
Bunları biliyor musunuz?
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum