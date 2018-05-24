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Yaya geçidinde durdu kaza oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

Yaya geçidinde durdu kaza oldu.

Rusya'da araç kamerasına yansıyan bir görüntü yaya geçidinde yol vermek isteyen sürücünün durumunu gözler önüne serdi. Yayaya yol vermek için duran otomobile, arkadan gelen TIR çarptı. Anne ve çocuğu son anda kurtulurken yaşananlar anbean kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Yaya Geçidi Kaza

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