Yaya geçidinde durdu kaza oldu.

Rusya'da araç kamerasına yansıyan bir görüntü yaya geçidinde yol vermek isteyen sürücünün durumunu gözler önüne serdi. Yayaya yol vermek için duran otomobile, arkadan gelen TIR çarptı. Anne ve çocuğu son anda kurtulurken yaşananlar anbean kaydedildi.



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