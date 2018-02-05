Yedek lastiği gözüne kestiren aslan

Güney Afrika'da çekilen ve sosyal medyada yayılan bir aslanın görüntüsü ilgi gördü. Bir erkek aslanın bir süre 4x4'lük bir arabaya arkadan binmeye çalışması izleyenleri güldürdü.

Aracın yedek lastiğine odaklanan ve onu kemirmeye başlayan aslan, yanındaki diğer aslanın da bakışları arasında bir süre yolculuk yaptı. İşte o görüntü.