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Yedek lastiği gözüne kestiren aslan

İLGİNÇ HABERLER | 05.02.2018 12:16 | Son Güncelleme

sosyal medyada aracın lastiğini gözüne kestiren aslanın yayılan görüntüsü çok sayıda kullanıcı tarafından ilgiyle izlendi.

Güney Afrika'da çekilen ve sosyal medyada yayılan bir aslanın görüntüsü ilgi gördü. Bir erkek aslanın bir süre 4x4'lük bir arabaya arkadan binmeye çalışması izleyenleri güldürdü.

Aracın yedek lastiğine odaklanan ve onu kemirmeye başlayan aslan, yanındaki diğer aslanın da bakışları arasında bir süre yolculuk yaptı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan Güney Afrika

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