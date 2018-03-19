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Yengeçleri canlı canlı böyle yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

Çinli kızın yengeçleri canlı canlı yediği video sosyal medyada paylaşıldı.

Her türlü şeyi yemeleriyle meşhur Çinlilerden, çok ilginç bir yemek görüntüsü daha izliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Yengeç çinli kız

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