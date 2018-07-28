Yeni akım yüzünden canından oluyordu

ABD'nin Florida eyaletinde araç hareket halindeyken araçtan inip dans etme akımını gerçekleştirmek isteyen Jaylen Norwood'a araba çarptı. Genç ABD'li olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayı küçük sıyrıklarla atlatan Norwood, "Arabanın üzerime gelmesi bile aslında planlıydı. Ben aracın üstünden takla atacaktım, ama araba hızlı gelince takla atamadım ve bana çarptı." diye konuştu.



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