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Yeni akım yüzünden canından oluyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

ABD'de meydana gelen olayda, araçtan inip dans etme akımını gerçekleştirmek isteyen Jaylen Norwood'a araba çarptığı anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde araç hareket halindeyken araçtan inip dans etme akımını gerçekleştirmek isteyen Jaylen Norwood'a araba çarptı. Genç ABD'li olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayı küçük sıyrıklarla atlatan Norwood, "Arabanın üzerime gelmesi bile aslında planlıydı. Ben aracın üstünden takla atacaktım, ama araba hızlı gelince takla atamadım ve bana çarptı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Florida Jaylen Norwood Do the shiggy

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