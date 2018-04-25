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Yeni aldığı lüks araçla hayatının şokunu yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

Yeni aldığı lüks aracı ilk gün kullanılamaz hale getiren adam hayatının şokunu yaşadı.

Aldığı 0 km lüks aracı ilk gün kullanılamaz hale getiren adam hayatının şokunu yaşadı. Aldığı 0 km lüks otomobille yağmurlu havada aşırı hız yapan adam bir binanın bahçe duvarına çarptı. Otomobili aldığı ilk gün hayatının şokunu yaşayan adamın kaza yaptığı o anlar kameraya böyle yansıdı.

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BMW Z4 Kaza

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