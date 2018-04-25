Yeni aldığı lüks araçla hayatının şokunu yaşadı

Aldığı 0 km lüks aracı ilk gün kullanılamaz hale getiren adam hayatının şokunu yaşadı. Aldığı 0 km lüks otomobille yağmurlu havada aşırı hız yapan adam bir binanın bahçe duvarına çarptı. Otomobili aldığı ilk gün hayatının şokunu yaşayan adamın kaza yaptığı o anlar kameraya böyle yansıdı.

