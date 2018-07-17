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Yeni doğum yapan kadının çocuğuyla karşılaştıktan sonraki duygu dolu anları

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2018 16:30 | Son Güncelleme

Yeni doğum yapan kadın, ilk kez çocuğuyla karşılaşınca duygu dolu anlar yaşandı.

Tarifi mümkün olmayan duygulardan birisini yaşayan kadın, doğumdan kısa bir süre sonra çocuğuyla karşılaşıyor. Oldukça duygu dolu anlar yaşayan kadının o anlarını izliyoruz...

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doğum Çocuk

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