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Yeraltından gelen alev şaşkına çevirdi!

İLGİNÇ HABERLER  | 10.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

Amsterdam'da kaydedilen görüntüde, yer altındaki patlama görenleri hayrete düşürdü.

Amsterdam'da güvenlik kamerasına yansıyan yer altındaki elektrik kablosunun patlama görüntüleri izleyenleri hayrete düşürüyor.

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Hollanda amsterdam yangın alev elektrik kablosu

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