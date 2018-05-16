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Yerde yatan insan dostunun yanına kimseyi yaklaştırmayan köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

Sevimli köpek yerde yatan sarhoş dostunun yanına kimseyi yaklaştırmadı.

İnsanların en iyi dostları köpeklerdir diye boşuna demiyorlar! Buradaki köpek yerde yatan sarhoş dostunun yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Koruma amaçlı yaptığı hareket izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sarhoş adam

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