Yerde yatan insan dostunun yanına kimseyi yaklaştırmayan köpek

İnsanların en iyi dostları köpeklerdir diye boşuna demiyorlar! Buradaki köpek yerde yatan sarhoş dostunun yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Koruma amaçlı yaptığı hareket izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
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