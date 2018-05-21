Yere düşen Atatürk posteri ve Türk bayrağını ilkokul öğrencileri böyle kaldırdı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu bahçesinde öğrenciler oyun oynarken, okulda asılı olan Türk Bayrağı ve Atatürk posterin rüzgar nedeniyle yere düştü. Yere düşen bayrak ve posteri gören öğrenciler, hızla koşarak yerden aldıkları bayrak ve posteri kaldırdı. O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğrencilerin bu hareketleri izleyenleri gururlandırdı.
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