HABER

Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine böyle çaldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de bir kişi oturduğu kafede masadan kalkarken cüzdanını düşürdü, yan masasında oturan 2 kişi ise fırsatçılık yaparak cüzdanı yerden alıp kayıplara karıştı. Kaşla göz arasında meydana gelen hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de bulunan bir simit dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sıralarında dükkana çay içmeye gelen bir kişi, tam kalktığı sırada cüzdanını yere düşürdü. Yan masada oturan biri erken biri kadın iki kişi adamın cüzdanı düşürdüğünü fark edip harekete geçti. Adamın kalktığını gören erkek şahıs, masaya oturarak cüzdanı yerden alıp ayaklarının arasında bir süre sakladı. Yanında bulunan kızın masaya gelmesiyle birlikte erkek şahıs, cüzdanı cebine koyarak iş yerinden ayrıldı.
Ölen babasının araba kredisi taksiti cüzdanla birlikte çalındı

Arabasında cüzdanın yere düştüğünü anlayan şahıs, panikle tekrar dükkana gelerek oturduğu masanın altına baktı. Cüzdanı bulamayan adam, durumu hemen iş yerinin yetkili isimlerine bildirdi. Şahsın düşürdüğü cüzdanda ölen babasına ait aracın kredi taksiti olan bin 530 liranın yanı sıra kimlik ve kredi kartlarının olduğun öğrenildi.
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir? Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?
PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlarPKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultanbeyli kafe hırsız

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

Keçi, 5000 Volt'a temas edince neye uğradığını şaşırdı

Keçi, 5000 Volt'a temas edince neye uğradığını şaşırdı

Mantı krizine giren bebek

Mantı krizine giren bebek

Kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi

Kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.