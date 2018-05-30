Yetenek yarışmasına katılan kedinin büyüleyen yeteneği

Amerika Yetenek Yarışmasına katılan bu eğitimli kediler izleyenleri hayran bıraktı. Svetlana ve Marina'nın kedileri yaptıkları bu şovun görüntüleriyle tüm dünyada ilgi çekti.
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