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Yetenek yarışmasına katılan kedinin büyüleyen yeteneği

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

Yetenek yarışmasına katılan kedinin büyüleyen yeteneği izleyen herkesi büyüledi.

Amerika Yetenek Yarışmasına katılan bu eğitimli kediler izleyenleri hayran bıraktı. Svetlana ve Marina'nın kedileri yaptıkları bu şovun görüntüleriyle tüm dünyada ilgi çekti.

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Anahtar Kelimeler:
yetenek kedi yarışma

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