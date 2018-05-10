Yıkılan duvar az daha sonları oluyordu

Pakistan’da kameraya yansıyan görüntüde istinat duvarı bir anda yerle bir oldu. Duvarın yıkıldığını fark eden 3 kişi ani bir refleksle kaçmaya çalıştı. Refleksleri hayatlarını kurtardı ve enkazın altında kalmaktan kurtuldular.

Devrilen taşlarsa hafif şekilde yaralanmalarına yol açtı. Olayda enkaz altında kalan 2 araç hurdaya dönerken, araçlardan seyir halinde olanın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuluyor.

