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Yıkılan duvar az daha sonları oluyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2018 08:27 | Son Güncelleme

Yıkılan duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Pakistan’da kameraya yansıyan görüntüde istinat duvarı bir anda yerle bir oldu. Duvarın yıkıldığını fark eden 3 kişi ani bir refleksle kaçmaya çalıştı. Refleksleri hayatlarını kurtardı ve enkazın altında kalmaktan kurtuldular.

Devrilen taşlarsa hafif şekilde yaralanmalarına yol açtı. Olayda enkaz altında kalan 2 araç hurdaya dönerken, araçlardan seyir halinde olanın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan istinat duvarı

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