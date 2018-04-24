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Yıkım çalışması başka yıkıma neden oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Çin'de yapılan yıkım çalışması, başka yıkıma neden oldu

Çin'de planlı şekilde yıkımı yapılan kule, yanlış tarafa yıkılınca hemen yakınındaki yapıyı yerle bir etti. O anlar amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.

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Kaş yapayım derken göz çıkarmış :)
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