Yılan ile dev çıyanın inanılmaz mücadelesi

Vietnam'da eşine az rastlanan çıyan ile yılanın kavgasına ait görüntüde, iki taraf da üstünlük sağlamak için savaşıyor. Yılan vücudunu çıyanın etrafına sararken, çıyan da çok sayıdaki ayağını yılana bağlıyor. İşte çıyanın yılana karşı üstünlüğünü gösterdiğini o ilginç video.





