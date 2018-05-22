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Yılan ile dev çıyanın inanılmaz mücadelesi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

Vietnam'da çekildiği belirtilen bir videoda yer alan dev çıyan ile piton yılanının nadir görülen kavgası bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Vietnam'da eşine az rastlanan çıyan ile yılanın kavgasına ait görüntüde, iki taraf da üstünlük sağlamak için savaşıyor. Yılan vücudunu çıyanın etrafına sararken, çıyan da çok sayıdaki ayağını yılana bağlıyor. İşte çıyanın yılana karşı üstünlüğünü gösterdiğini o ilginç video.

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çıyan yılan

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