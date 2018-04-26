Yılan karşısında avlanmayı bekleyen bukalemun

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkı'nda turistlerin kamerasına yansıyan bir av görüntüsü sosyal medyada ilgiyle izlendi. Görüntülerde yılanın geldiğini gören bir bukalemunun vücudunu şişirdiği görülüyor.

Yürüme sorunu yaşadığı tahmin edilen bukalemun, yanına bir yılanın yaklaşmasına rağmen hiçbir tepki vermiyor. Avını bir süre süzen yılan, bukalemunu alıp oradan uzaklaşıyor. İşte o görüntü.

