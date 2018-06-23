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Yılan şakasıyla ömründen ömür gitti

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Çalıları temizleyen adam, arkadaşları tarafından yılan şakasına maruz kalıyor. İşte adamın yılan şakasına verdiği inanılmaz tepki...

Adam başına geleceklerden habersiz çalıları temizlerken, arkadaşları montuna iple yılan görünümlü cismi tutturup arkanda yılan ver deyince, yılan görünümlü cisimden kurtulmaya çalışan adamın ömründen ömür gittiği anları izliyoruz.

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yılan şaka

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