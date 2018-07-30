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Yılana tiki olan yaşlı adam sosyal medyada ilgi gördü

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2018 19:19 | Son Güncelleme

Arabanın içinde bulunan kişiler, yaşlı adamın tikini ortaya çıkarmak için bu hikayeyi uydurdular. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü.

Yaşlı adam, yılan konusu açıldığı zaman yerinde duramıyor. Arabanın içindeki kişiler de yaşlı adamın tikini ortaya çıkarmak için yılanlı bir hikaye uyduruyorlar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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