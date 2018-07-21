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Yılanı ısıran adamı yılan ısırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

Şov yapmak için yılanı ısıran adamı yılan ısırdı. İşte o görüntü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü hayrete düşürdü. Kobra yılanı ile oynayan adam, yılanın başını ısırarak şov yapıyor. Ancak daha sonra yılanı ağzından çıkaran adam, elinden ısırılıyor. İşte o ilginç video.

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Anahtar Kelimeler:
yılan KOBRA ŞOV ısırma

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