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Yılanı tek hamlede felç edip böyle öldürdü!

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

Yılanı tek hamlede felç edip böyle öldürdü!

Çölde zehirli bir yılanı kuyruğundan yakalayan adam tek hamlede yılanı böyle öldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
yılan felç öldürme

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