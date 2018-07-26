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Yılanın yediği tavukları geri çıkartan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Hindistan'da yılanın midesinden yediği tavuklar geri çıkarıldı. Yaşanan o anlar amatör kameraya kaydedildi.

Hindistan'da bir ailenin tavuklarını yutan yılan kaçamadan yakayı ele verdi. Tavukların sahibi adam bir eliyle kafasını bir eliyle kuyruğunu tutup ayağı ile bastırarak yılanın karnındakileri çıkarttı.

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Hindistan yılan tavuk akşam yemeği

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ulan olan olmuş zaten, hayvana ne işkence ediyorsun iki tavuk için. Dünyada bir tek biz mi yaşıyoruz?
Ne geçti eline?
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