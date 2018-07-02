Yılanla oynayan çocuk dersini böyle aldı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Görüntülerde yılanla oynayan bir çocuk hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde yılanla oynayan çocuk hiç beklemediği bir anda yılanın saldırısına uğruyor.

Neye uğradığını şaşıran çocuk yaşadığı şokla bir anda kaçmaya başlıyor. Nerede çekildiği bilinmeyen ve arkadaşının gülerek cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

