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Yılanla oynayan çocuk dersini böyle aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgi gördü, çok sayda kişi tarafından izlendi. Yılanla oynayan çocuk beklemediği sonla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. İşte o görüntü...

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Görüntülerde yılanla oynayan bir çocuk hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde yılanla oynayan çocuk hiç beklemediği bir anda yılanın saldırısına uğruyor.

Neye uğradığını şaşıran çocuk yaşadığı şokla bir anda kaçmaya başlıyor. Nerede çekildiği bilinmeyen ve arkadaşının gülerek cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yılan saldırı oyun Çocuk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oynama yılanla oynarlar yılanınla
ne güldüm arkadaş
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