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Yılanların dansı böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yılanların dansı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünde tarlada birbirine dolanmış ve uzunlukları yaklaşık 2 metre olan boz yılanların dansı görenleri şaşkına çevirdi. Tarlaya giden çiftçi tarafından fark edilen yılanlar dakikalarca birbirine sarılarak adeta dans etti. Mutlu Şahin adlı vatandaş yılanların dansını cep telefonuyla kaydetti.

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yılan Adıyaman Mutlu Şahin

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