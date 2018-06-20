Yılanların dansı böyle görüntülendi

Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünde tarlada birbirine dolanmış ve uzunlukları yaklaşık 2 metre olan boz yılanların dansı görenleri şaşkına çevirdi. Tarlaya giden çiftçi tarafından fark edilen yılanlar dakikalarca birbirine sarılarak adeta dans etti. Mutlu Şahin adlı vatandaş yılanların dansını cep telefonuyla kaydetti.

