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Yılanların dansı görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde birbirine kenetlenen iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.

Karamankaşı Mahallesinde iki yılanın birbirine kenetlenerek dans ettiğini gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Yılanların dansını görüntüleyen Serkan Kılıçoğlu, evin önündeki bahçede iki yılanın birbirine kenetlendiğini fark edince o anları ölümsüzleştirmek için görüntülediğini söyledi.

Görüntülerin ardından bir süre daha dans eden yılanlar daha sonra gözden uzaklaştı.

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hatay yılan

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