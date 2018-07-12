Yılanların dansı görenleri şaşırttı

Karamankaşı Mahallesinde iki yılanın birbirine kenetlenerek dans ettiğini gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Yılanların dansını görüntüleyen Serkan Kılıçoğlu, evin önündeki bahçede iki yılanın birbirine kenetlendiğini fark edince o anları ölümsüzleştirmek için görüntülediğini söyledi.

Görüntülerin ardından bir süre daha dans eden yılanlar daha sonra gözden uzaklaştı.

