Yılbaşına böyle isyan etti! Elinde sopayla, çatıda Noel Baba bekledi

Yeni yıl kutlamalarıyla ilgili birtakım insanların tepkisi sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Nusret Oktar isimli bir vatandaş, elinde sopa ile çatıya çıkarak, çatıda Noel Baba bekledi.
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