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Yılbaşına böyle isyan etti! Elinde sopayla, çatıda Noel Baba bekledi

İLGİNÇ HABERLER | 01.01.2018 14:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yeni yıl kutlamalarıyla ilgili birtakım insanların tepkisi sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Nusret Oktar isimli bir vatandaş, elinde sopa ile çatıya çıkarak, çatıda Noel Baba bekledi.

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Anahtar Kelimeler:
yılbaşı Noel Baba Nusret Oktar

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Okuyucu Yorumları 88 yorum
cahil herif
@mehmet_sahan_1981 cahil herif yazmıssınya aslında sen cahilligini ılan etmıssın
@mehmet_sahan_1981 adam muslumanlar ıcın konusuyor dinsize anlattıkları cahilce gelebilir
Adam Noel Babaya inanıyorsa yapacak birşey yok.İnanç işte.
@mehmet_sahan_1981 cahillikle alakası yokbu resmen GERİZEKALILIK
Sen çok mu akıllısın cahilin ne olduğunu öğren sonra yorum yap
@nevsehirli_2017 SEN MUSLUMANLARA HAKARET EDİYORSUN...HİÇ BİR MUSLUMAN BU KADAR GERİZEKALI OLMAZ
@mehmet_sahan_1981 Beyin yok ki ! Noel baba beklemek nedir dinini imanını sevdipim kuş akıllısı
@mehmet_sahan_1981 bunlar işid kafalı ne anlatsan boş keşke bu tip insanlar türkiye de olmasa gönderelim bunlara afganistan arabistana daha iyi uyum saglarlar
ne kadar mal olduğunun resmini çizmiş
adam ironinin dibine vurmuş...
cehaletin geldiği vahim tablo örneği...eğitilemez zihniyet
Haklısın Ebu cehil de aynı senin zihniyetteydi sonu ne olduysa senin de öyle gözüküyor gibime geldi
Allah akıl fikir vere !
Allahım sen akıl ver
@kahra42 ALLAH HERSEYİ BİLİR..BUNU YARATMISSA NORMAL İNSANLARA GERİZEKALI NASIL OLUYOR GÖSTERMEK İÇİNDİR
Şimdi bir çocuğu düşün çeşit çeşit hediye getiren bir sevimli dedeyi mi sever senin gibi elinde sopalı birisini mi?Azcık akıl ya:)
Gerizekalı senin o çatıda noel baba beklemenle yılbaşı kutlayan arasında ne fark var. Senin orada noel baba beklemen kutlayandan daha beter. Rabbim verdiği aklı düzgün işlere kullanmayı nasip etsin.
Demekki inanıyor noel babaya bekliyor inanmasa neden beklesin görsellik değil iç inanç önemli
ALLAHım sen bizi bu embesillerden koru lan kafanızmı güzel noel dedikleri 22 aralık 26 aralık arası gerçekleşir siz saat telefon tarih kullanmayın beyin fakiri geri zekalı
bu yobazlar müslüman olsalar amentüye inansalar böyle kafirce konuşmazlar.Hristiyanlar hz isa'nın doğumgününü kutluyorlar.Hz İsa Allah'ın peygamberi değil mi?O'nun doğduğu gün Kuran-ı Kerim'de bile ayetlerle açıklanan ve hatırlatılan mübarek bir gündür.''Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab'lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz''bakara suresi 136.ayet.
sonrada ülke gelişmiyo işte böyle adamlar var ken daha da gelişmez allahım kimseyi cahil etme
Akbeyinli...
kesin bu şahıs,dokunulmazlık kapsamına da alınmıştır.KHK ile..
Allahım sen akıl fikir ver bu kuluna nelerle uğraşır olduk aklı sıra kendini müslüman göstermeye clışırken dünya ya güldürüyor kendini rezil herif müslumanlık bu degil sahtekar herif rezil insan
Noel babasına ne kadar inanmışsa artık dinsiz imansız herif.
HELAL OLSUN AMCAMA...
geldimi baban?
DAHA ÇOK BEKLERSİN
ne içiriyorlar bunlara aynısından banada verin arkadaş bunlarda beyin yok diyince kızıyorsunuz bekle bekle kar yağınca gelir ama kırmızı kar!
yazık akıl fikir ihsan eyleye.
Güya espiri yapıyo. Ona bakarsan Allah da görünmüyor ama ona da inanan insanlar var. Biraz saygı ya.
amerikalı bi hristiyandan daha çok inanıyor noel babaya :D
@hegamonia hahaha
dogru lafa ne denir dogru ısımıze gelsede gelmesede dogru
allah akıl verirken bu kuyruksuz mal elma yada armut topluyormuş bunları irana göndermek gerek orda ne kadar dayanabilirler merak ediyorum gönderin irana gitsin bunları
Başka ülkeler yapay zeka ile uğraşıyorlar. Bizde geri zekalılarla uğraşıyoruz.
Tipe bak kılığa bak.. Yobazlar arabistana yallah
bu tiplerde anca bu kadar beyin olur.ne kadar geri zekalı olduğu suratından akıyor zaten.orda bekliycene sen göğe çıksaydın salak.
evet belki saçma gelmiş olabilir size ama bu abimiz bu işi dert edinmiş nasıl olurda müslümanlar yılbaşı kutlar demiş ve çatıya çıkmış şov yapmış peki yorum yapan arkadaşlara söylüyorum hiristiyanlar kurban bayramı kutluyormu? ramazan bayramı kutluyormu ? hicri yılbaşımızı kutluyormu ? hayır hayır hayır. lütfen acımasızca yorum yapmayın sadece tepkisini göstermiş
bu adam harbiden noel baba nın varlığına inanıyor demek ki :))))
doğru soylediğini tüm müslümanlar biliyor ama. eğlence guzel be kardeşim
Şaka de mi bu
Yeni yıl kutlamada sorun yok isteyen istediğini yapar kimseyi ilgilendirmez. Esas problem bunu Hıristiyanlar gibi çam ağacı ve Noel Baba gibi dini figürlerle yapmak. Hıristiyanlar çam ağacını süslüyorlar çünkü Hz.İsanın yeniden dünyaya çam ağacı üzerinde ineceğine inanıyorlar. Noel Baba ise zaten onların azizi.
bu kadarda salaklık olmaz.
Çok iyi aydınlattı!
ülkemizde böyle geri kafalı insanlar olduğu için utanıyorum.
islam dini ancak bu kadar karalanmaya çalışılabilir. ülkemin ve dinimin bu yobaz geri kafalı din tüccarı abdestsizlerden kurtulmasını nasib et büyük Allah'ım
geri zekali nuel babanin olduguna inamis catiya cikmis birde bu musluman olamazki nuel babaya inandi icin catida beklemis
Allah inancı olmayan sahte müslüman
Yılın malı, yılın öküzü, yılın gerzeği
Allah akıl fikir versin millet kafayı yedi..
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