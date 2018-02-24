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Yoga yapan kadını trolleyen kuş

İLGİNÇ HABERLER  | 24.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

Yoga yapan kadını trolleyen kuş.

Avustralya'nın Queensland kentinde çekilen görüntülerde yoga yaparken kamerayı bir yere sabitleyen kadın, bir sürprizle karşılaşıyor. Kookaburra cinsi kuşun kamera önüne geçerek meraklı gözlerle incelediği o anlar sosyal medaya hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
küs Yoga kookaburra

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