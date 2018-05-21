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Yok artık! Kasada bebek taşıdılar

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’da motosiklet arkasındaki meyve kasasında bebeğini taşıyan vatandaşlar kameralara böyle yansıdı.

Adıyaman’da motosikletin arkasındaki meyve kasasında bebeğini taşıyan ebeveynler ile bisikletle kanepe taşıyan vatandaş kameralar tarafından görüntülendi. Adıyaman’da iki ilginç görüntü kameralara yansıdı. Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinden Sağlık Ocağı Caddesi’ne giren ve amatör kameralar tarafından kaydedilen ilk görüntüde, motosikletteki anne babanın bebeklerini meyve kasasıyla taşıdığı görüldü. Motosikletin arkasına sabitlenen meyve kasasının içerisine bebeklerini koyan anne baba, yola bu şekilde devam etti. Diğer ilginç görüntü de Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde kaydedildi. Kanepenin oturulan kısmını bisikletin arkasına yükleyen bir vatandaş bir eliyle bisikleti sürdü, diğer eliyle kanepeyi tutarak trafikte ilerledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman bebek

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