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Yol bir anda patladı insanlar savruldu

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Çin'de yer altında bulunan borunun patlaması sonucu cadde savaş alanın döndü, o anlar kameraya yansıdı.

24 Mart tarihinde Çin'in güneydoğusunda bir bölgede gerçekleşen patlamanın görüntüleri, yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi. Yer altında bulunan bir boruda yaşanan sıkışmadan dolayı yer altında oluşan basınç bir anda açığa çıktı.

Olayda bir kişinin hayatını kaybetiği bir kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Olayın bölge yakınında yapılan kaçak yıkım çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi. Bu görüntü, saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin patlama

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