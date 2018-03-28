Yol bir anda patladı insanlar savruldu

24 Mart tarihinde Çin'in güneydoğusunda bir bölgede gerçekleşen patlamanın görüntüleri, yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi. Yer altında bulunan bir boruda yaşanan sıkışmadan dolayı yer altında oluşan basınç bir anda açığa çıktı.

Olayda bir kişinin hayatını kaybetiği bir kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Olayın bölge yakınında yapılan kaçak yıkım çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi. Bu görüntü, saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi.